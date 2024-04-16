Источник: брат Майкла Портера сделал 1000 ставок на сумму в несколько миллионов долларов

Игрок «Торонто Рэпторс» Джонтей Портер владел аккаунтом в беттинг-компании, где совершил порядка 1000 ставок на общую сумму в несколько миллионов долларов, сообщает Action Network. Напомним, брат форварда «Денвер Наггетс» Майкла Портера обвиняется в подозрительных ставках на собственные индивидуальные показатели.

Как сообщает источник, Портер увлекался беттингом с 2021 по 2023 год, но букмекерская компания не принимала от Джонтея никаких ставок на НБА, поскольку он был игроком Лиги Развития.

Баскетболистам лиги запрещено делать ставки на какие-либо события, связанные с НБА. Беттинг в отношении других видов спорта не запрещён.

Расследование в отношении игрока продолжается, руководители лиги ищут доказательства того, что ставки на индивидуальные показатели Портера были совершены им самим или аффилированными с ним лицами. Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что наказание в таких случаях может доходить до пожизненного бана.