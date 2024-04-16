Защитник ЦСКА Каспер Уэйр поучаствовал в первых тренировках с командой после того, как перенёс операцию на стопе.

Каспер Уэйр вернулся к тренировкам с ЦСКА перед плей-офф

Последний свой матч Уэйр провёл 11 февраля с «Пармой». Таким образом, игрок пропустил почти все матчи второго этапа Единой лиги. В итоге армейцы заняли третье место в группе А и встретятся в четвертьфинале с «Енисеем». Клуб уволил главного тренера команды Эмила Райковича и назначил Андреаса Пистиолиса, который уже работал в московском клубе в качестве помощника Димитриса Итудиса.

Каспер заявил, что пока не уверен в том, что успеет восстановиться к серии с «Енисеем». В нынешнем сезоне Уэйр в среднем набирает 16,1 очка и 4,1 передачи.