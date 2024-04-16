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Блэйк Гриффин объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 35 лет

Блэйк Гриффин объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 35 лет
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Шестикратный участник Матча всех звёзд Блэйк Гриффин объявил о завершении игровой карьеры. В нынешнем сезоне Блэйк оставался свободным агентом, дожидаясь приглашения от команды НБА.

«Я никогда не представлял себя тем человеком, который напишет письмо в адрес баскетбола, когда буду завершать карьеру. И я всё так же не буду им. Но когда я думаю о своей карьере, у меня возникает только одно чувство — благодарность.

Я благодарен за все моменты, не только хорошие, — победы, награды, данки, запоминающиеся моменты с семьёй, друзьями, фанатами, одноклубниками и тренерами. Я бы мог продолжать и продолжать рассказывать о людях, которые повлияли на мою карьеру, но в этой короткой записке я хочу выделить своих родителей, Томми и Гейл, а также моего брата Тейлора, за их безусловную поддержку и советы. Также хочу упомянуть своего агента Сэма Голдфедера, который всегда был голосом разума и помогал мне в самых сложных ситуациях. Спасибо вам всем!

Я также благодарен за не самые приятные моменты: поражения, травмы, слишком большое количество операций, уроки после неудач, разбитые надежды, ну и конечно же я не мог не упомянуть «хейтеров». Всё это сделало моё 14-летнее пребывание в лиге незабываемым и я не могу не чувствовать себя благодарным.

Баскетбол дал столько много мне в моей жизни и я бы не поменял ни одной вещи. Ну и конечно же куда без обязательной части «я счастлив открыть новую главу». Шучу, я всё. Спасибо», — написал Гриффин в социальных сетях.

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