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Андреас Пистиолис провёл первую тренировку в качестве главного тренера ЦСКА

Андреас Пистиолис провёл первую тренировку в качестве главного тренера ЦСКА
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Новоиспечённый главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис провёл первую тренировку с командой. 22 апреля команда проведёт первый матч четвертьфинальной серии с «Енисеем».

Фото: Пресс-служба ПБК ЦСКА

Сообщается, что в занятии приняли участие вернувшийся в тренерский штаб Денис Годлевский. Специалист работал в московском клубе в период с 2015 по 2023 год в статусе тренера-скаута, а также ассистента Райковича. Летом 2023 года Годлевский покинул армейцев, перейдя в штаб «Нижнего Новгорода», однако в конце осени договорился с командой о досрочном расторжении контракта.

Фото: Пресс-служба ПБК ЦСКА

Также в тренировке поучаствовал Каспер Уэйр, продолжающий восстанавливаться после операции на стопе. Баскетболист заявил, что не уверен, что успеет вернуться на паркет по ходу серии с «Енисеем».

Фото: Пресс-служба ПБК ЦСКА

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