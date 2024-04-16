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Баскетболисты ЦСКА посетили матч с «Балтикой», чтобы поддержать одноклубников-футболистов

Баскетболисты ЦСКА посетили матч с «Балтикой», чтобы поддержать одноклубников-футболистов
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Пресс-служба ПБК ЦСКА опубликовала видео с трибуны матча Кубка России, где армейцы пришли поддержать своих одноклубников-футболистов в игре с «Балтикой».

Видео доступно в телеграм-канале ПБК ЦСКА. Права принадлежат ПБК ЦСКА.

На видео можно увидеть баскетболистов Антона Астапковича, Тони Джекири, Каспера Уэйра и Антона Карданахишвили. ПБК ЦСКА несколько дней назад завершил выступление в регулярном сезоне Единой лиге и вышел в плей-офф с третьего места. В четвертьфинале армейцам предстоит серия с «Енисеем».

Матч проходит в рамках полуфинала Пути РПЛ. В первом матче ЦСКА одержал победу (1:0), а в ответной встрече, на момент публикации новости, к перерыву выигрывает со счётом 2:0. Авторами голов стали Фёдор Чалов и Аббос Файзуллаев.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
16 апреля 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
2 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Чалов – 34'     2:0 Файзуллаев – 36'    
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