Баскетболисты ЦСКА посетили матч с «Балтикой», чтобы поддержать одноклубников-футболистов

Пресс-служба ПБК ЦСКА опубликовала видео с трибуны матча Кубка России, где армейцы пришли поддержать своих одноклубников-футболистов в игре с «Балтикой».

Видео доступно в телеграм-канале ПБК ЦСКА. Права принадлежат ПБК ЦСКА.

На видео можно увидеть баскетболистов Антона Астапковича, Тони Джекири, Каспера Уэйра и Антона Карданахишвили. ПБК ЦСКА несколько дней назад завершил выступление в регулярном сезоне Единой лиге и вышел в плей-офф с третьего места. В четвертьфинале армейцам предстоит серия с «Енисеем».

Матч проходит в рамках полуфинала Пути РПЛ. В первом матче ЦСКА одержал победу (1:0), а в ответной встрече, на момент публикации новости, к перерыву выигрывает со счётом 2:0. Авторами голов стали Фёдор Чалов и Аббос Файзуллаев.