Видео: 10 лучших моментов регулярного сезона-2023/2024 Единой лиги

На официальном канале Единой лиги в YouTube появилось видео с 10 лучшими моментами регулярного сезона. «Чемпионат» представляет список всех героев хайлатов.

Видео доступно в Youtube-канале Единая Лига ВТБ. Права на видео принадлежат РФБ.

10-е место: Комбинация между игроками ПБК МБА Тимофеем Якушиным, Максимом Барашковым и Андреем Лопатиным, закончившаяся аллей-упом.

9-е место: Блок-шот игрока «Руны» Джувэна Моргана на баскетболисте ПБК ЦСКА Самсоне Руженцеве.

8-е место: Данк игрока «Астаны» Ройса Хэмма.

7-е место: Данк после подбора в нападении от бигмена УНИКСа Исмаэля Бако.

6-е место: Дальний трёхочковый от защитника «Енисея» Ксэвьера Ратэн-Мэйса.

5-е место: Аллей-уп комбинация от игроков «Уралмаша» Антона Глазунова и Октавиуса Эллиса.

4-е место: Данк на 360 градусов от баскетболиста «Пармы» Би Джея Джонсона.

3-е место: Постер-данк от Хэйдена Далтона, бигмена «Самары».

2-е место: Данк с сопротивлением Сергея Карасёва от игрока УНИКСа Джалена Рейнольдса.

1-е место: Бросок на овертайм от защитника ЦСКА Каспера Уэйра в матче с «Пари Нижний Новгород».