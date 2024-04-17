«Он пытался разрушить мою карьеру». Матиас Лессор ответил президенту «Црвены Звезды»

Центровой «Панатинаикоса» Матиас Лессор ответил президенту своей бывшей команды «Црвена Звезда» Небойше Ковичу. Напомним, Кович обвинил Лессора в ненависти к сербской команде и в разрушении карьеры тренера Душана Алимпиевича.

«Этот чувак говорит про меня, будто сам не пытался мне помешать, рассказывая по всей Европе, что я плохой человек и прочие вещи, которые вы только можете себе вообразить.

Мне было всего 22 года, а он пытался разрушить мою карьеру. Но в конце концов он оказал мне услугу», — написал Лессор в социальной сети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Лессор набирает 13,6 очка и шесть подборов. «Панатинаикос» смог выйти в плей-офф Евролиги со второго места и встретится в четвертьфинале с «Маккаби» Тель-Авив.