Единая лига сезона-2023/2024, плей-ин: расписание матчей 17 апреля

В среду, 17 апреля, пройдёт игровой день в рамках плей-ин Единой лиги ВТБ. Будет сыграно два матча. Екатеринбургский «Уралмаш», возглавляемый Ростиславом Вергуном, примет на своей площадке «Самару», затем между собой сыграют саратовский «Автодор» и московская МБА.

17:00: «Уралмаш» — «Самара»

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Турнирное положение: «Уралмаш» (26-14) — первое место группы «Б»; «Самара» (22-18) — второе место группы «Б».

19:00: «Автодор» — МБА

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Турнирное положение: «Автодор» (19-21) — третье место группы «Б»; МБА (19-21) — четвёртое место группы «Б».