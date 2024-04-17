Единая лига сезона-2023/2024, плей-ин: расписание матчей 17 апреля
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В среду, 17 апреля, пройдёт игровой день в рамках плей-ин Единой лиги ВТБ. Будет сыграно два матча. Екатеринбургский «Уралмаш», возглавляемый Ростиславом Вергуном, примет на своей площадке «Самару», затем между собой сыграют саратовский «Автодор» и московская МБА.
17:00: «Уралмаш» — «Самара»
Единая лига ВТБ . Плей-ин
17 апреля 2024, среда. 17:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Самара
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Уралмаш» (26-14) — первое место группы «Б»; «Самара» (22-18) — второе место группы «Б».
19:00: «Автодор» — МБА
Единая лига ВТБ . Плей-ин
17 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
МБА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Автодор» (19-21) — третье место группы «Б»; МБА (19-21) — четвёртое место группы «Б».
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