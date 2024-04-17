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Расселл и Альворадо вступили в конфронтацию, игроки получили технические фолы

Расселл и Альворадо вступили в конфронтацию, игроки получили технические фолы
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На данный момент проходит матч в рамках плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло — 44:42 в пользу гостевой команды.

НБА - плей-офф . Раунд плей-ин
17 апреля 2024, среда. 02:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
4-я четверть
95 : 95
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон, Макколлум, Джонс, Маршалл, Дэниэлс, Ингрэм, Альварадо, Валанчюнас, Нэнс, Хоукинс, Мёрфи, Лидделл, Райан, Зеллер, Робинсон-Эрл
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл, Дэвис, Винсент, Кристи, Хэйс, Принс, Ривз, Льюис, Джеймс, Динвидди, Хатимура

Разыгрывающий «Нью-Орлеана» Хосе Альварадо и защитник «Лейкерс» Д'Анджело Расселл в концовке первой четверти получили обоюдный технический фол после того, как Альварадо оттолкнул Расселла, а второй начал высказывать ему что-то в ответ.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В минувшем регулярном сезоне Расселл принял участие в 76 матчах, набирая в среднем 18 очков, 6,3 результативной передачи и 3,1 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 45,6, трёхочковых — 41,5. На счету Альварадо 7,1 очка, 2,3 подбора и 2,1 передачи.

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