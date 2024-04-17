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Леброн Джеймс жёстко упал на паркет после столкновения с Зайоном Уильямсоном

Леброн Джеймс жёстко упал на паркет после столкновения с Зайоном Уильямсоном
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На данный момент проходит матч в рамках плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло — 75:57 в пользу гостевой команды.

НБА - плей-офф . Раунд плей-ин
17 апреля 2024, среда. 02:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
4-я четверть
95 : 95
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон, Макколлум, Джонс, Маршалл, Дэниэлс, Ингрэм, Альварадо, Валанчюнас, Нэнс, Хоукинс, Мёрфи, Лидделл, Райан, Зеллер, Робинсон-Эрл
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл, Дэвис, Винсент, Кристи, Хэйс, Принс, Ривз, Льюис, Джеймс, Динвидди, Хатимура

В начале третьей четверти лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс заработал на себе фол в нападении после столкновения с тяжёлым форвардом «Нью-Орлеана» Зайоном Уильямсоном. Как итог, Джеймс болезненно упал на паркет, а владение перешло к «озёрникам».

ВИДЕО

В минувшем регулярном сезоне Леброн принял участие в 71 матче, набирая в среднем 25,7 очка, 8,3 результативной передачи и 7,3 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 54, трёхочковых — 41. На счету Зайона 22,9 очка, 5,8 подбора и пять передач.

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