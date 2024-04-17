Леброн Джеймс шикарно расправился с Зайоном Уильямсоном с помощью обманных движений

На данный момент проходит матч в рамках плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло — 83:76 в пользу гостевой команды.

В концовке третьей четверти лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс стал автором эффектного момента, переиграв в посте тяжёлого форварда «Нью-Орлеана» Зайона Уильямсона с помощью обманных движений. По итогам эпизода Джеймс набрал лёгкие два очка.

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В минувшем регулярном сезоне Леброн принял участие в 71 матче, набирая в среднем 25,7 очка, 8,3 результативной передачи и 7,3 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 54, трёхочковых — 41. На счету Зайона 22,9 очка, 5,8 подбора и пять передач.