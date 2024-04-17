Уильямсон не смог помочь «Нью-Орлеану» в концовке матча с «Лейкерс» из-за травмы

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон принял участие в матче плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 110:106.

За три минуты до конца основного времени Уильямсон получил травму после прохода в трёхсекундную зону соперника и успешного лэй-апа. Как только игру остановили из-за тайм-аута, Зайон незамедлительно удалился в раздевалку.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

23-летний баскетболист, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 40 очков (17 из 27 с игры, 6 из 9 — штрафные), 11 подборов, пять результативных передач, один перехват и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+3».