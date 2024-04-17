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Расселл сделал разницу «+4» в пользу «Лейкерс» на последней минуте матча с «Нью-Орлеаном»

Расселл сделал разницу «+4» в пользу «Лейкерс» на последней минуте матча с «Нью-Орлеаном»
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Сегодня, 17 апреля, завершился очередной матч в рамках плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 110:106 в пользу гостевой команды.

НБА - плей-офф . Раунд плей-ин
17 апреля 2024, среда. 02:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
106 : 110
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 40, Мёрфи - 12, Ингрэм - 11, Джонс - 10, Альварадо - 10, Нэнс - 10, Макколлум - 9, Валанчюнас - 4, Маршалл, Дэниэлс, Хоукинс, Лидделл, Райан, Зеллер, Робинсон-Эрл
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 23, Расселл - 21, Дэвис - 20, Ривз - 16, Хатимура - 13, Винсент - 9, Принс - 6, Хэйс - 2, Реддиш, Кристи, Льюис, Динвидди

Примечательно, что разыгрывающий «Лейкерс» Д'Анджело Расселл при счёте 101:100 в пользу своей команды попал трёхочковый бросок за 50 секунд до конца основного времени, сделав таким образом счёте 104:100. Игрокам «озёрников» удалось сохранить образовавшуюся разницу в счёте вплоть до конца встречи.

ВИДЕО

Расселл, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 21 очко (7 из 14 с игры, где 5 из 11 — трёхочковые), шесть результативных передач, один перехват и один блок-шот Показатель «плюс-минус» защитник по итогам матча составил «+16».

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