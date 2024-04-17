Расселл сделал разницу «+4» в пользу «Лейкерс» на последней минуте матча с «Нью-Орлеаном»

Сегодня, 17 апреля, завершился очередной матч в рамках плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 110:106 в пользу гостевой команды.

Примечательно, что разыгрывающий «Лейкерс» Д'Анджело Расселл при счёте 101:100 в пользу своей команды попал трёхочковый бросок за 50 секунд до конца основного времени, сделав таким образом счёте 104:100. Игрокам «озёрников» удалось сохранить образовавшуюся разницу в счёте вплоть до конца встречи.

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Расселл, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 21 очко (7 из 14 с игры, где 5 из 11 — трёхочковые), шесть результативных передач, один перехват и один блок-шот Показатель «плюс-минус» защитник по итогам матча составил «+16».