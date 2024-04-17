Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Самара. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Клэй Томпсон в важнейшем для «Голден Стэйт» матче смазал все 10 бросков с игры

Клэй Томпсон в важнейшем для «Голден Стэйт» матче смазал все 10 бросков с игры
Комментарии

Сегодня, 17 апреля, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 118:94 в пользу домашней команды.

НБА - плей-офф . Раунд плей-ин
17 апреля 2024, среда. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
118 : 94
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сакраменто Кингз: Мюррэй - 32, Фокс - 24, Барнс - 17, Сабонис - 16, Эллис - 15, Лайлз - 7, Митчелл - 5, Макги - 2, Дуарте, Везенков, Эдвардс, Джонс, Лень
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 22, Куминга - 16, Муди - 16, Уиггинс - 12, Грин - 12, Подзиемски - 5, Киньонес - 4, Пол - 3, Луни - 2, Джексон-Дэвис - 2, Томпсон, Гаруба, Сантос, Шарич

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон за 32 минуты, проведённых на площадке, совершил 10 бросков с игры. Примечательно, что Томпсон не реализовал ни одну попытку, промахнувшись также шесть раз с трёхочковой дистанции. На счету игрока шесть подборов и одна передача.

В минувшем регулярном сезоне 34-летний баскетболист принял участие в 77 матчах, набирая в среднем 17,9 очка, 3,3 подбора и 2,3 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 43,2, трёхочковых — 38,7.

Вероятное будущее Томпсона:
Эта молодая команда — второй лучший вариант для Клэя Томпсона после «Голден Стэйт»
Эта молодая команда — второй лучший вариант для Клэя Томпсона после «Голден Стэйт»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android