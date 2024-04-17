Клэй Томпсон в важнейшем для «Голден Стэйт» матче смазал все 10 бросков с игры

Сегодня, 17 апреля, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 118:94 в пользу домашней команды.

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон за 32 минуты, проведённых на площадке, совершил 10 бросков с игры. Примечательно, что Томпсон не реализовал ни одну попытку, промахнувшись также шесть раз с трёхочковой дистанции. На счету игрока шесть подборов и одна передача.

В минувшем регулярном сезоне 34-летний баскетболист принял участие в 77 матчах, набирая в среднем 17,9 очка, 3,3 подбора и 2,3 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 43,2, трёхочковых — 38,7.