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Инсайдер Шэмс Чарания раскрыл подробности травмы Зайона Уильямсона

Инсайдер Шэмс Чарания раскрыл подробности травмы Зайона Уильямсона
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Тяжёлый форвард и один из лидеров «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон принял участие в матче плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 110:106.

НБА - плей-офф . Раунд плей-ин
17 апреля 2024, среда. 02:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
106 : 110
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 40, Мёрфи - 12, Ингрэм - 11, Джонс - 10, Альварадо - 10, Нэнс - 10, Макколлум - 9, Валанчюнас - 4, Маршалл, Дэниэлс, Хоукинс, Лидделл, Райан, Зеллер, Робинсон-Эрл
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 23, Расселл - 21, Дэвис - 20, Ривз - 16, Хатимура - 13, Винсент - 9, Принс - 6, Хэйс - 2, Реддиш, Кристи, Льюис, Динвидди

Как сообщает североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, у Уильямсона предположительно выявлена травма задней поверхности левого бедра. Отметим, что игрок досрочно завершил минувшего игру за три минуты до конца основного времени.

23-летний баскетболист, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 40 очков (17 из 27 с игры, 6 из 9 — штрафные), 11 подборов, пять результативных передач, один перехват и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+3».

Момент с травмой Зайона:
Видео
Уильямсон не смог помочь «Нью-Орлеану» в концовке матча с «Лейкерс» из-за травмы
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Новости. Баскетбол
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