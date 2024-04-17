Инсайдер Шэмс Чарания раскрыл подробности травмы Зайона Уильямсона

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон принял участие в матче плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 110:106.

Как сообщает североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, у Уильямсона предположительно выявлена травма задней поверхности левого бедра. Отметим, что игрок досрочно завершил минувшего игру за три минуты до конца основного времени.

23-летний баскетболист, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 40 очков (17 из 27 с игры, 6 из 9 — штрафные), 11 подборов, пять результативных передач, один перехват и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+3».