Главный тренер «Пеликанс» высказался о судействе после поражения в плей-ин НБА с «Лейкерс»

Главный тренер «Нью-Орлеан Пеликанс» Уилли Грин прокомментировал поражение команды в матче плей-ин НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (106:110). Благодаря победе «озёрники» пробились в основную сетку плей-офф, где сыграют с действующим чемпионом лиги «Денвер Наггетс». Грин обратил внимание на судейство. «Лейкерс» получили право бросить 29 штрафных бросков, в то время как «Пеликанс» – 15.

«Мы одна из команд, которые доминируют в краске ночь за ночью. У нас есть доминирующая мощь в лице Зайона Уильямсона. Есть и другие парни. Но мне кажется, что мы не получаем свистков, где должны», — сказал Грин на пресс-конференции.

Напомним, «Нью-Орлеан» в игре за последнюю путёвку в плей-офф НБА от Запада сыграет с «Сакраменто Кингз», победившим «Голден Стэйт Уорриорз».