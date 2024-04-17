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Новичок «Локомотива-Кубань» Карвел Андерсон рассказал, на что готов ради победы

Новичок «Локомотива-Кубань» Карвел Андерсон рассказал, на что готов ради победы
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Американский защитник Карвел Андерсон, который недавно перешёл из казахстанской «Астаны» в краснодарский «Локомотив-Кубань», рассказал об эмоциях после того, как оказался в новой команде.

«Я очень рад быть здесь, играл против всех этих ребят, а теперь мы в одной команде. Когда мы были соперниками, то не щадили друг друга на площадке, но между нами всегда было взаимное уважение. Меня приняли очень хорошо, и я говорю это с уверенностью, хотя провёл здесь всего пару часов, очень рад получить такой шанс.

Я один из самых старших ребят в команде, поэтому точно привнесу в коллектив свой опыт. Готов помогать команде во всём – быть отличным напарником, подбадривать в раздевалке и делать всё, что потребует от меня тренерский штаб независимо от того, сколько минут мне будет отведено на паркете. Буду помогать на тренировках и за пределами паркета. Я здесь, и я сделаю для победы всё что в моих силах», – сказал Андерсон в видео телеграм-канала «Локомотива-Кубань».

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