Президент «Самары» Погосян назвал главную задачу команды в сезоне Единой лиги

Президент баскетбольного клуба «Самара» Камо Погосян поделился мнением о предстоящем матче команды с екатеринбургским «Уралмашем» в рамках плей-ин Единой лиги ВТБ.

«Уверен, что и мы, и «Уралмаш» ставим одну задачу — победить. Никто не думает о вариантах, о том, что кто то проиграет. Обе команды рассчитывают на победу именно в этой игре. Победа даёт итоговое седьмое место в регулярном чемпионате, ниже ты уже не опустишься. В плане выполнения задач на сезон это имеет значение. Лучше полностью использовать шанс в первой игре, чем рассчитывать на то, как сложится вторая.

Если не выйдем в плей-офф, сезон будет неудачным? Безусловно. Считаю главной задачей попасть в плей офф. Логика выступлений что у нас, что у «Уралмаша» говорит о выполнении задачи выхода в плей-офф», – приводит слова Погосяна «Матч ТВ».