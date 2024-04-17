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Клэй Томпсон повторил антирекорд игроков «Уорриорз», державшийся 60 лет

Клэй Томпсон повторил антирекорд игроков «Уорриорз», державшийся 60 лет
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Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон стал первым игроком команды с 1964 года, не реализовавшим 10 и более бросков с игры в матче плей-ин/плей-офф. Об этом информирует StatMamba. Это произошло после встречи плей-ин НБА с «Сакраменто Кингз» (94:118), в котором Томпсон смазал все броски (10).

НБА - плей-офф . Раунд плей-ин
17 апреля 2024, среда. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
118 : 94
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сакраменто Кингз: Мюррэй - 32, Фокс - 24, Барнс - 17, Сабонис - 16, Эллис - 15, Лайлз - 7, Митчелл - 5, Макги - 2, Дуарте, Везенков, Эдвардс, Джонс, Лень
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 22, Куминга - 16, Муди - 16, Уиггинс - 12, Грин - 12, Подзиемски - 5, Киньонес - 4, Пол - 3, Луни - 2, Джексон-Дэвис - 2, Томпсон, Гаруба, Сантос, Шарич

Отметим, что в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Томпсон в среднем за матч набирал 17,9 очка, совершал 3,3 подбора, а также отдавал 2,3 передачи.

В матче за выход в основную сетку плей-офф НБА Западной конференции «Кингз» сыграют с «Нью-Орлеан Пеликанс», который ранее на своей площадке проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 106:110.

Клэй Томпсон забросил с центра площадки:

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