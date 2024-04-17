Клэй Томпсон повторил антирекорд игроков «Уорриорз», державшийся 60 лет

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон стал первым игроком команды с 1964 года, не реализовавшим 10 и более бросков с игры в матче плей-ин/плей-офф. Об этом информирует StatMamba. Это произошло после встречи плей-ин НБА с «Сакраменто Кингз» (94:118), в котором Томпсон смазал все броски (10).

Отметим, что в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Томпсон в среднем за матч набирал 17,9 очка, совершал 3,3 подбора, а также отдавал 2,3 передачи.

В матче за выход в основную сетку плей-офф НБА Западной конференции «Кингз» сыграют с «Нью-Орлеан Пеликанс», который ранее на своей площадке проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 106:110.

Клэй Томпсон забросил с центра площадки: