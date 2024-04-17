Кошмар династии «Голден Стэйт». Беспомощный Карри и худший матч в жизни Томпсона

Сегодня стартовала стадия плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации. Сперва «Лос-Анджелес Лейкерс» во главе с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом выгрыз себе путёвку в плей-офф, где встретится с «Денвер Наггетс», а уже затем всех нас ждал матч между «Сакраменто Кингз» и «Голден Стэйт Уорриорз». В этом противостоянии ни у одной из команд не было права на ошибку, так как поражение означало завершение сезона. Всё самое интересное расскажем и покажем.

Матч стартовал, и «Сакраменто» увереннее действовал в первой четверти, оформив себе комфортное преимущество — 31:22. Однако «воины» во втором игровом отрезке отыграли пять очков — 28:23 и отправились на большой перерыв в довольно хорошем настроении, так как впереди их ждали две четверти — времени для камбэка было предостаточно.

После выхода на паркет «Голден Уан-центра» хозяева качественнее использовали свои сильные стороны — розыгрыш мяча, бесконечное перемещение по площадке вокруг Домантаса Сабониса, который может отдать передачу и тут же поставить заслон любому игроку или же просто пойти толкаться в «краску» с Дрэймондом Грином или кем-то ещё. Бесконечные хенд-оффы и вереница различных комбинаций поставили в ступор защиту «Голден Стэйт». «Воины» выглядели блеклой тенью самих себя, проиграв два заключительных отрезка вчистую — 26:37 и 18:27. Уверенная победа «Сакраменто» со счётом 118:94.

«Кингз» выглядели лучше по многим факторам: по качеству бросков, по передачам (28–19), по количеству подборов в нападении (15–8) по перехватам (10–5), а главное — по самоотдаче на паркете. «Голден Стэйт» пытался тащить Стефен Карри, отчасти у него это получилось — 22 очка при хорошей реализации с игры — 50% (8 из 16), но его шесть потерь и не самая удачная вторая половина…

Главный антигерой матча — Клэй Томпсон. Один из лучших снайперов в истории НБА, верный помощник Стефа и просто крутой парень не набрал ни одного очка за 32 минуты на паркете. Клэй не реализовал ни одного из своих 10 бросков. Раньше игрок с 11-м номером на футболке являлся чуть не лучшим стрелком в плей-офф, где он всегда расцветал и много раз спасал «воинов» от поражений. Однако сейчас реальность такова, что Томпсон провёл худший матч в карьере по всем показателям.

Стив Керр главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» «У Клэя ещё остались силы на хорошие сезоны. И я говорю от лица всей организации: мы хотим, чтобы он остался в «Уорриорз». Очевидно, что это бизнес и клубу необходимо обсуждать нюансы с его представителями. Но значение Клэя для этого клуба… мы очень хотим, чтобы он вернулся».

В составе «королей» же проявил себя форвард Киган Мюррэй, набравший 32 очка и сделавший девять подборов. 23-летний баскетболист сбросил на головы «воинов» восемь трёхочковых. Также отлично себя показали лидеры команды: у ДеАарона Фокса 24 очка, четыре подбора, шесть передач, а у Мистера дабл-дабла Домантаса Сабониса 16 очков, 12 подборов и семь передач.

Затронем тему того, что будет с «Голден Стэйт» дальше. Очевидно, каждый игрок в команде не молодеет. Карри ещё очень силён, но Дрэймонд Грин в нынешней регулярке показал, что на него вообще нельзя рассчитывать. Потому что Дрэя легко вывести из себя, и он всё больше распускает свои руки — это может сказаться на команде лишь отрицательно, тем более если Грин, например, получит ещё одну дисквалификацию. Клэй вообще не похож на себя после двух тяжелейших травм, из-за которых он полностью пропустил два сезона.

В свою очередь, у Томпсона и «Голден Стэйт» осталось незавершённое дело — продление контракта. Вероятно, Клэй и вовсе сыграл свой последний матч в составе «воинов», так как руководство клуба по ходу сезона не смогло договориться с баскетболистом о соглашении, а после настолько плохого выступления есть повод задуматься о том, чтобы пойти разными путями. Как бы тяжело это ни было…

Вот такая реакция была у четырёхкратного чемпиона НБА после матча с «Сакраменто». Вероятно, Клэй и вправду завершил свою сагу в «Уорриорз».

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Клуб из Сан-Франциско платит самый высокий налог на роскошь в НБА, чтобы содержать свой звёздный состав, который с трудом пробился в плей-ин, где по делу проиграл. Платёжка команды раздута до небес, а лидеры стареют. Даже приход Криса Пола не разгрузил Карри в атаке. Также стоит отметить, что именно в составе «воинов» многолетний ветеран НБА Пол впервые с 2010 пропустит плей-офф. При этом решения Стива Керра на посту главного тренера иногда вызывают вопросы у многих экспертов и аналитиков.

«Голден Стэйт» предстоит решить прорву проблем. Вероятно, из четвёрки Карри — Томпсон — Грин — Уиггинс останутся лишь Стефен и Дрэймонд. Слухи об этом ходили ещё по ходу регулярного чемпионата. «Воины» могут воскреснуть, как птица Феникс, после, откровенно говоря, провального нынешнего сезона, как раньше нам показал чемпионский 2022 год. Но пока всё идёт к закату династии. Удастся ли генеральному менеджеру клуба Майку Данливи качественно перестроить состав или же клуб продолжит гнуть свою линию с превозмоганием звёздного трио? Ближайшее межсезонье даст ответ на все вопросы, а пока продолжаем следить за плей-ин и плей-офф НБА — лучшим зрелищем из всех.