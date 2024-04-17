Вильдоса сделал заявление после жёсткой критики от Эргина Атамана в Евролиге

Аргентинский разыгрывающий «Панатинаикоса» Лука Вильдоса высказался о своей игре в нынешнем сезоне. Ранее Вильдосу жёстко раскритиковал главный тренер команды Эргин Атаман.

«Хочу высказать слова критики в адрес своих игроков, особенно Вильдосы. Все должны выкладываться в каждой игре. Такие баскетболисты, как Вильдоса, не могут смазывать столько бросков. После этого в Евролиге нельзя просить о получении большего игрового времени», — говорил ранее Атаман.

«Когда я подписывал контракт, то понимал, что попаду в место, где люди на меня будут возлагать большие надежды. У меня самого были ожидания от своей игры. Дела идут не так, как мы все надеялись. В том числе и я. Однако я первый человек, который критикует самого себя. Буду делать всё, что в моих силах, чтобы стать лучше и продемонстрировать свои способности на благо команды», — приводит слова Вильдосы Basket News.

Евролига. «Панатинаикос» — «Альба»: