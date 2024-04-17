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Леброн Джеймс высказался о предстоящей серии плей-офф НБА с «Денвером»

Леброн Джеймс высказался о предстоящей серии плей-офф НБА с «Денвером»
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о предстоящей серии первого раунда плей-офф НБА с клубом «Денвер Наггетс».

«Нам предстоит сыграть с действующим чемпионом. Эта команда знает, что нужно делать. Они знают, как побеждать. Последние несколько лет они доминировали на своём паркете. В их команде есть MVP. У них собраны баскетболисты высокого уровня, с высоким IQ. К тому же у них отличный тренер», — приводит слова Джеймса Yahoo Sports.

Напомним, в прошлом сезоне «Лейкерс» и «Наггетс» встретились в плей-офф на стадии финала конференции. Клуб из Денвера одержал победу в серии со счётом 4-0, после чего в пяти матчах переиграл «Майами Хит» в финале НБА и стал обладателем чемпионского звания.

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