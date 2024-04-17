«Если показывать пальцем...» Экс-игрок «Хит» — о словах Леброна про проигрыш в финале-2011

Бывший защитник «Майами Хит» Эдди Хаус прокомментировал недавние слова нынешнего лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Ранее Джеймс, вспоминая проигранный финал НБА 2011 года, когда он выступал за «Майами», заявил, что команде не хватило помощи ролевых игроков.

«Если и показывать пальцем, то нужно обратить внимание на наш провал в четвёртой четверти в каждой игре финала. Если и обвинять кого-то, то меня вообще не было в это время на площадке», — сказал Хаус в эфире The Carton Show.

В финальной серии 2011 года «Майами» потерпел поражение от «Даллас Маверикс» (2-4).

Леброн едет в машине под грустную музыку после поражения:

Ранее Джеймс поделился мнением о предстоящей серии первого раунда плей-офф НБА с клубом «Денвер Наггетс».