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Клэй Томпсон будет открыт к предложениям после окончания контракта с «Уорриорз»

Клэй Томпсон будет открыт к предложениям после окончания контракта с «Уорриорз»
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон будет открыт к предложениям от других команд после окончания контракта с клубом в предстоящем межсезонье. Об этом сообщил NBA Central в социальной сети Х (ранее Twitter) cо ссылкой на североамериканского журналиста и инсайдера Шэмса Чаранию.

«Клэй Томпсон выразил готовность к тому, чтобы подробнее изучить рынок в межсезонье, так как станет свободным агентом», — приводит слова Чарании NBA Central.

В текущем сезоне Томпсон провёл 78 матчей, в которых набирал в среднем 17,6 очка и делал 3.3 подбора.

Напомним, «Уорриорз» не смогли пробиться в плей-офф НБА, проиграв минувшей ночью «Сакраменто Кингз» в плей-ин со счётом со счётом 94:118.

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