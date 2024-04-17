«Уралмаш» обыграл «Самару» и вышел в плей-офф Единой лиги

Сегодня, 17 апреля, в Екатеринбурге завершился матч в рамках плей-ин Единой лиги ВТБ между местным «Уралмашем» и «Самарой». Встреча закончилась со счётом 80:69 (18:17, 23:19, 25:10, 14:23) в пользу хозяев паркета.

Наиболее результативным игроком «Уралмаша» стал разыгрывающий Стэнли Уиттакер. В течение игры он набрал 29 очков, сделал три подбора и три голевые передачи.

Самым результативным игроком в «Самаре» стал Джавонта Хоукинс. По итогам встречи с «Уралмашем» он набрал 13 очков, сделал семь подборов и перехват.

Таким образом, «Уралмаш» вышел в плей-офф, где в четвертьфинале встретится с «Зенитом». «Самара» сыграет с победителем другой пары из нижней сетки плей-ин — «Саратов» — ПБК МБА — за попадание в плей-офф. Выигравший выйдет в плей-офф на казанский УНИКС.