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Уралмаш — Самара. Прямая трансляция
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«Уралмаш» обыграл «Самару» и вышел в плей-офф Единой лиги

«Уралмаш» обыграл «Самару» и вышел в плей-офф Единой лиги
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Сегодня, 17 апреля, в Екатеринбурге завершился матч в рамках плей-ин Единой лиги ВТБ между местным «Уралмашем» и «Самарой». Встреча закончилась со счётом 80:69 (18:17, 23:19, 25:10, 14:23) в пользу хозяев паркета.

Единая лига ВТБ . Плей-ин
17 апреля 2024, среда. 17:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
80 : 69
Самара
Самара
Уралмаш: Уиттакер - 29, Эллис - 17, Нэвелс - 11, Нэльсон - 11, Даглас - 7, Писклов - 5, Глазунов, Пынько, Новиков, Балашов, Михеев, Прощенко
Самара: Хоукинс - 13, Загорац - 12, Далтон - 11, М. Кулагин - 11, Ребич - 7, Роберсон - 7, Викторов - 4, Гудумак - 2, Томпсон - 2, Зверев, Умрихин, Амосов

Наиболее результативным игроком «Уралмаша» стал разыгрывающий Стэнли Уиттакер. В течение игры он набрал 29 очков, сделал три подбора и три голевые передачи.

Самым результативным игроком в «Самаре» стал Джавонта Хоукинс. По итогам встречи с «Уралмашем» он набрал 13 очков, сделал семь подборов и перехват.

Таким образом, «Уралмаш» вышел в плей-офф, где в четвертьфинале встретится с «Зенитом». «Самара» сыграет с победителем другой пары из нижней сетки плей-ин — «Саратов» — ПБК МБА — за попадание в плей-офф. Выигравший выйдет в плей-офф на казанский УНИКС.

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