Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Самара. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА пожизненно дисквалифицировала брата Майкла Портера за ставки

НБА пожизненно дисквалифицировала брата Майкла Портера за ставки
Аудио-версия:
Комментарии

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приняла решение навсегда дисквалифицировать центрового «Торонто Рэпторс» Джонтея Портера из-за ставок. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

В ходе расследования ассоциация установила, что Портер нарушил регламент лиги, раскрыв конфиденциальную информацию игрокам, делающим ставки, ограничив своё участие в одной или нескольких играх в целях заключения пари, а также самостоятельно делая ставки на матчи НБА.

Напомним, баскетболистам лиги запрещено делать ставки на какие-либо события, связанные с НБА. Беттинг в отношении других видов спорта не запрещён. 16 апреля Action Network сообщила, что Портер владел аккаунтом в беттинг-компании, где совершил порядка 1000 ставок на общую сумму в несколько миллионов долларов.

Материалы по теме
Источник: брат Майкла Портера сделал 1000 ставок на сумму в несколько миллионов долларов
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android