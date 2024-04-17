НБА обсудила внесение изменений при формировании сетки плей-офф

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) обсудила предложение о внесении изменений в правила формирования сетки плей-офф. Об этом в социальной сети X (ранее Twitter) сообщил североамериканский журналист и инсайдер Шэмс Чарания.

При нововведении команда, которая продвинулась дальше в Кубке НБА будет идти выше в таблице выше при равном количестве побед.

Таким образом, если команды в регулярном чемпионате выиграли одинаковое количество матчей, то первым тайбрейком будет считаться выход в плей-офф внутрисезонного турнира, затем очные матчи между собой, а в третью очередь стадия, в которую клуб пробился в плей-офф Кубка НБА.

Для принятие новых правил будет проведено голосование. Напомним, в прошлом сезоне НБА впервые провела внутрисезонный турнир. Первым в истории победителем Кубка НБА стал «Лос-Андежес Лейкерс». Звание самого ценного игрока турнира (MVP) завоевал форвард Леброн Джеймс.