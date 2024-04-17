Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА обсудила внесение изменений при формировании сетки плей-офф

НБА обсудила внесение изменений при формировании сетки плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) обсудила предложение о внесении изменений в правила формирования сетки плей-офф. Об этом в социальной сети X (ранее Twitter) сообщил североамериканский журналист и инсайдер Шэмс Чарания.

При нововведении команда, которая продвинулась дальше в Кубке НБА будет идти выше в таблице выше при равном количестве побед.

Таким образом, если команды в регулярном чемпионате выиграли одинаковое количество матчей, то первым тайбрейком будет считаться выход в плей-офф внутрисезонного турнира, затем очные матчи между собой, а в третью очередь стадия, в которую клуб пробился в плей-офф Кубка НБА.

Для принятие новых правил будет проведено голосование. Напомним, в прошлом сезоне НБА впервые провела внутрисезонный турнир. Первым в истории победителем Кубка НБА стал «Лос-Андежес Лейкерс». Звание самого ценного игрока турнира (MVP) завоевал форвард Леброн Джеймс.

Материалы по теме
НБА пожизненно дисквалифицировала брата Майкла Портера за ставки
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android