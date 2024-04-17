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Вергун прокомментировал выход «Уралмаша» в плей-офф Единой лиги

Вергун прокомментировал выход «Уралмаша» в плей-офф Единой лиги
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Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун после победы над «Самарой» со счётом 80:69 в матче плей-ин, высказался о высказался о выходе своей команды в плей-офф.

«Я поздравляю всю организацию! Это был очень долгий, интересный путь, и я считаю результат закономерным. Мы добились преимущества домашней площадки – ДИВС пришел нас поддержать, и вместе мы довели дело до логического конца.

Я видел голодные глаза в раздевалке. Думаю, мы захотим себя попробовать на еще более высоком уровне – в четвертьфинале.

Спасибо большое всему городу. Иногда кажется, что мяч сам в кольцо попадает с такой поддержкой» — приводит слова Вергуна пресс-служба лиги.

Напомним, в четвертьфинале плей-офф Единой лиги «Уралмаш» встретится с «Зенитом».

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