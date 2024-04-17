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Анзулович после поражения от «Уралмаша» заявил, что расстроен игрой команды

Анзулович после поражения от «Уралмаша» заявил, что расстроен игрой команды
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Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович после поражения в матче плей-ин Единой лиги ВТБ с екатеринбургским «Уралмашем» (69:80) прокомментировал игру своей команды.

«Хочу поздравить «Уралмаш» с победой, они были лучше сегодня во всех аспектах: были быстрее, умнее, и у них было больше желания победить. Как тренер сегодняшний игрой своей команды я расстроен», — приводит слова Анзуловича пресс-служба лиги.

Теперь «Самара» сыграет с ПБК МБА за попадание в плей-офф. Победитель этой пары выйдет в четвертьфинале на казанский УНИКС.

«Уралмаш» прошёл дальше и сыграет в первом раунде плей-офф с «Зенитом».

Напомним, сегодня, 17 апреля, МБА выиграла у «Автодора» со счётом 85:79 и выбила команду из Саратова из борьбы за плей-офф.

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