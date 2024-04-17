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Тренер «Автодора» прокомментировал вылет команды из борьбы за плей-офф

Тренер «Автодора» прокомментировал вылет команды из борьбы за плей-офф
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Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич после поражения от ПБК МБА (79:85) в решающем матче плей-ин Единой лиги ВТБ высказался о завершении сезона своей команды.

«Очень трудно сейчас справиться с эмоциями. Хочу сказать одну вещь: очень благодарен всем болельщикам, которые поддерживали нас по ходу сезона. И очень печально, что мы не смогли дать им шанс ещё посмотреть наши игры.

Горд своими игроками. У меня нет никаких претензий к парням не только в этом матче, но и за весь сезон. В каждой встрече мы бились и старались показывать себя с лучшей стороны. Мы сталкивались с трудностями, но всегда возвращались. У нас никогда не было проблем с дисциплиной и трудовой этикой. Благодарен игрокам. Мы были отличной командой», — приводит слова Богичевича пресс-служба лиги.

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