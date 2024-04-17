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«Можно считать, что уже начался плей-офф». Карасёв — о победе в матче с «Автодором»

«Можно считать, что уже начался плей-офф». Карасёв — о победе в матче с «Автодором»
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Главный тренер МБА Василий Карасёв после победы в матче плей-ин Единой лиги ВТБ с «Автодором» (85:79) высказался об игре своей команды.

«Можно считать, что уже начался плей-офф. Поэтому эта победа очень важная. Я рад за ребят, потому что действительно они показали сегодня свои бойцовские качества, характер, показали, что могут играть, и могут играть очень прилично. У нас были проблемы с составом, у нас нет Лопатина, одного из лидеров. Но всё равно те ребята, которые вышли на его позицию, они заменили где-то его, и какие-то функции взяли на себя другие игроки. Но в целом то, что мы хотели, мы сделали», — приводит слова Карасёва пресс-служба лиги.

Теперь МБА поборется за выход в плей-офф Единой лиги в матче с «Самарой». Победитель этой пары сыграет в четвертьфинале с казанским УНИКСом.

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