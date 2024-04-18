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«Он талант поколения». Леброн — о 40 очках Уильямсона в матче с «Лейкерс»

«Он талант поколения». Леброн — о 40 очках Уильямсона в матче с «Лейкерс»
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Орлеан Пеликанс» высказался об игре тяжёлого форварда соперников Зайона Уильямсона, который набрал 40 очков за игру.

«Он будет великолепен ещё долгое время… Он игрок поколения, талант поколения… Сегодняшний вечер был лишь маленьким примером того, каким великим он может быть… Он звезда», — приводит слова Леброна Spectrum SportsNet.

В текущем сезоне Уильямсон провёл 71 встречу, набирая в среднем 23,1 очка и делая 5,9 подбора.

Напомним, в ночь с 16 на 17 апреля «Лейкерс» в матче вехней сетки плей-ин НБА обыграл на выезде «Пеликанс» со счётом 110:106 и вышел в основную сетку плей-офф.

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