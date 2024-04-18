Стало известно, на какой срок выбыл Зайон Уильямсон

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон пропустит как минимум две недели из-за травмы задней поверхности левого бедра. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своих социальных сетях.

Напомним, Уильямсон получил травму во время минувшего матча плей-ин с «Лос-Анджелес Лейкерс» (106:110). Зайон совершил проход в трёхсекундную зону соперника, набрал два очка, а после неудачно приземлился. Как только игру остановили из-за тайм-аута, Зайон незамедлительно удалился в раздевалку. На счету форварда было 40 набранных очков.

23-летний баскетболист, в свою очередь, в той игре провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 40 очков (17 из 27 с игры, шесть из девяти — штрафные), сделав 11 подборов, пять результативных передач, один перехват и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+3».