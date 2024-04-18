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Батлер корчился от боли после столкновения с соперником во время матча плей-ин

Батлер корчился от боли после столкновения с соперником во время матча плей-ин
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На данный момент проходит матч в рамках плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Филадельфия Сиксерс» принимает «Майами Хит». На момент написания новости счёт на табло — 28:22 в пользу гостевой команды.

НБА - плей-офф . Раунд плей-ин
18 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
3-я четверть
48 : 59
Майами Хит
Майами
Филадельфия Сиксерс: Макси, Мартин, Бамба, Лоури, Убре, Даутин, Харрис, Каунсил, Хилд, Эмбиид, Пэйн, Батюм, Рид
Майами Хит: Райт, Йович, Жакез-мл., Адебайо, Хироу, Мартин, Батлер, Хайсмит, Робинсон, Брайант, Лав, Робинсон, Миллз

В концовке первой четверти лёгкий форвард и один из лидеров «Майами» Джимми Батлер получил травму колена после того, как он убежал в быстрый отрыв и попытался обманным движением набрать очки с трёхсекундной зоны. Отмечается, что игрок смог продолжить игру.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В минувшем регулярном сезоне 34-летний баскетболист принял участие в 60 матчах, набирая в среднем 20,8 очка, 5,3 подбора и пять результативных передач при общем проценте реализации бросков с игры 49,9, трёхочковых — 41,1.

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