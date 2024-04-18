Батлер корчился от боли после столкновения с соперником во время матча плей-ин

На данный момент проходит матч в рамках плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Филадельфия Сиксерс» принимает «Майами Хит». На момент написания новости счёт на табло — 28:22 в пользу гостевой команды.

В концовке первой четверти лёгкий форвард и один из лидеров «Майами» Джимми Батлер получил травму колена после того, как он убежал в быстрый отрыв и попытался обманным движением набрать очки с трёхсекундной зоны. Отмечается, что игрок смог продолжить игру.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В минувшем регулярном сезоне 34-летний баскетболист принял участие в 60 матчах, набирая в среднем 20,8 очка, 5,3 подбора и пять результативных передач при общем проценте реализации бросков с игры 49,9, трёхочковых — 41,1.