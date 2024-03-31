В матче «Майами» рекорды бились один за другим. Лидеры «Хит» навели ужаса перед плей-офф

Баскетбольный клуб из Флориды «Майами Хит» в прошлом плей-офф громко пошумел, выбив по ходу своего пути в финал несколько номинальных фаворитов – «Милуоки Бакс» и «Бостон Селтикс». Нынешний регулярный чемпионат подходит к концу, команды продолжают бороться за выход в плей-офф и за посев. В свою очередь, «Майами» перед началом своего похода в постсезоне громко тряхнул стариной, да так, что клуб побил множество рекордов.

Игра с «Портленд Трэйл Блэйзерс» проходила на домашней площадке «Майами». Хозяева паркета с первых минут встречи выглядели намного лучше соперника, а во второй четверти и вовсе разгромили его со счётом 45:21. В итоге матч завершился со счётом 142:82 в пользу подопечных Эрика Споэльстры. В составе «огненных» четыре игрока набрали больше 20 очков – Томас Брайант (26), Терри Розир (22), Бэм Адебайо (21) и Хейвуд Хайсмит (20). При этом главная суперзвезда команды Джимми Батлер отметился лишь восемью очками за 25 минут на паркете. Джимбо сделал акцент в этом матче на розыгрыш – восемь передач.

Баскетболисты «Майами» одержали победу с разницей в 60 очков, побив рекорд по самой разгромной победе в истории команды. Второй лучший показатель был установлен в 1994 году в игре с «Лос-Анджелес Клипперс», тогда игроки «Хит» выиграли с преимуществом в 43 очка. Но на этом рекорды не закончились – клуб из Флориды установил лучшее достижение в истории по количеству передач за четверть (16), половину (24) и за игру (41).

При этом «Майами» показал лучший в сезоне результат по забитым трёхочковым броскам (21), по количеству реализованных бросков (54) и по количеству заброшенных очков в быстрых отрывах (30). Понятное дело, что Батлеру и компании противостоял «Портленд» – один из худших клубов Западной конференции, но настолько внушительная победа показывает, насколько игроки «Хит» заряжены на дальнейшую борьбу за посев в плей-офф. К слову, на данный момент «Майами» занимает седьмое место в Восточной конференции и напрямую не попадает в заветный турнир.

После матча правильные вещи сказал главный тренер «Хит» Споэльстра: «С нашей стороны были профессионализм, энергия и целеустремлённость. Это действительно то, к чему мы сейчас стремимся. Это не гарантирует, что мы добьёмся желаемых результатов, но вы суммируете минуты, владения, четверти и игры и лишь тогда начинаете формировать привычки, становясь тем, кем вы являетесь».

Прошлогодний плей-офф показал всю ментальную и настоящую силу Джимми Батлера вместе с гением мысли Споэльстрой, которые помогли «Майами» выйти в финал, преподнеся одну из главных сенсаций баскетбольного сезона. Теперь же Спо и компания вновь показали, что перед стартом битвы за трофей представляют из себя невероятную силу. «Бостону» и «Милуоки» снова стоит переживать за вылет от «Хит»? Пока рано об этом говорить, но нельзя выкинуть из головы мысли о том, чем закончились противостояния с «кельтами» и «оленями» в прошлом году. Верим в Батлера и его банду в плей-офф.

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