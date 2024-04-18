Эмбиид попал в курьёзную ситуацию, промахнувшись по кольцу с близкого расстояния

Центровой и лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид принял участие в матче плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит», в котором его команда одержала победу со счётом 105:104.

В концовке второй четверти Эмбиид после передачи от партнёра по команде оказался близко к кольцу соперника и попытался набрать очки особо без сопротивления тяжёлого форварда «Майами» Кевина Лава, однако баскетболист промахнулся.

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Джоэл, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 23 очка (6 из 17 с игры, где 2 из 4 — трёхочковые), 15 подборов, пять результативных передач и один перехват. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «-2».