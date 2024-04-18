Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эмбиид попал в курьёзную ситуацию, промахнувшись по кольцу с близкого расстояния

Эмбиид попал в курьёзную ситуацию, промахнувшись по кольцу с близкого расстояния
Комментарии

Центровой и лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид принял участие в матче плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит», в котором его команда одержала победу со счётом 105:104.

НБА - плей-офф . Раунд плей-ин
18 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
105 : 104
Майами Хит
Майами
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 23, Батюм - 20, Макси - 19, Убре - 11, Харрис - 9, Лоури - 7, Хилд - 7, Рид - 6, Пэйн - 3, Мартин, Бамба, Даутин, Каунсил
Майами Хит: Хироу - 25, Батлер - 19, Жакез-мл. - 15, Адебайо - 10, Лав - 10, Хайсмит - 9, Райт - 6, Йович - 5, Мартин - 5, Робинсон, Брайант, Робинсон, Миллз

В концовке второй четверти Эмбиид после передачи от партнёра по команде оказался близко к кольцу соперника и попытался набрать очки особо без сопротивления тяжёлого форварда «Майами» Кевина Лава, однако баскетболист промахнулся.

ВИДЕО

Джоэл, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 23 очка (6 из 17 с игры, где 2 из 4 — трёхочковые), 15 подборов, пять результативных передач и один перехват. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «-2».

Эмбиид — в сборной США на ОИ:
Сборная США поглумится над соперниками на Олимпиаде? Состав изобилует суперзвёздами НБА
Сборная США поглумится над соперниками на Олимпиаде? Состав изобилует суперзвёздами НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android