Форвард Келли Убре вывел «Филадельфию» вперёд на последней минуте матча с «Майами»

Сегодня, 18 апреля, завершился очередной матч в рамках плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Майами Хит». Игра завершилась со счётом 105:104 в пользу домашней команды.

Лёгкий форвард «Филадельфии» Келли Убре при счёте 96:96 за 35-36 секунд до конца основного времени получил в трёхсекундной зоне передачу от центрового Джоэла Эмбиида, а затем набрал два очка с нарушением на себе правил. После этого Убре успешно исполнил штрафной бросок — 99:96.

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Убре, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 11 очков (3 из 9 с игры, 5 из 5 — штрафные), восемь подборов, один перехват, один блок-шот и один перехват. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+11».