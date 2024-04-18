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Форвард Келли Убре вывел «Филадельфию» вперёд на последней минуте матча с «Майами»

Форвард Келли Убре вывел «Филадельфию» вперёд на последней минуте матча с «Майами»
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Сегодня, 18 апреля, завершился очередной матч в рамках плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Майами Хит». Игра завершилась со счётом 105:104 в пользу домашней команды.

НБА - плей-офф . Раунд плей-ин
18 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
105 : 104
Майами Хит
Майами
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 23, Батюм - 20, Макси - 19, Убре - 11, Харрис - 9, Лоури - 7, Хилд - 7, Рид - 6, Пэйн - 3, Мартин, Бамба, Даутин, Каунсил
Майами Хит: Хироу - 25, Батлер - 19, Жакез-мл. - 15, Адебайо - 10, Лав - 10, Хайсмит - 9, Райт - 6, Йович - 5, Мартин - 5, Робинсон, Брайант, Робинсон, Миллз

Лёгкий форвард «Филадельфии» Келли Убре при счёте 96:96 за 35-36 секунд до конца основного времени получил в трёхсекундной зоне передачу от центрового Джоэла Эмбиида, а затем набрал два очка с нарушением на себе правил. После этого Убре успешно исполнил штрафной бросок — 99:96.

ВИДЕО

Убре, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 11 очков (3 из 9 с игры, 5 из 5 — штрафные), восемь подборов, один перехват, один блок-шот и один перехват. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+11».

Момент с Эмбиидом:
Видео
Эмбиид попал в курьёзную ситуацию, промахнувшись по кольцу с близкого расстояния
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