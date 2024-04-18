Батюм эффектно заблокировал игрока «Майами», когда тот пытался сравнять счёт в концовке

Сегодня, 18 апреля, завершился очередной матч в рамках плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Майами Хит». Игра завершилась со счётом 105:104 в пользу домашней команды.

Лёгкий форвард «Филадельфии» Николя Батюм при счёте 99:96 в пользу своей команды за 26 секунд до конца основного времени игры стал автором ключевого блок-шота. Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирроу попытался с помощью трёхочкового броска уравнять положение дел команд.

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Батюм, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 28 минут, набрав суммарно 20 очков (7 из 12 с игры, где 6 из 10 — трёхочковые), пять подборов и один блок-шот Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-10».