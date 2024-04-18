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Батюм эффектно заблокировал игрока «Майами», когда тот пытался сравнять счёт в концовке

Батюм эффектно заблокировал игрока «Майами», когда тот пытался сравнять счёт в концовке
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Сегодня, 18 апреля, завершился очередной матч в рамках плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Майами Хит». Игра завершилась со счётом 105:104 в пользу домашней команды.

НБА - плей-офф . Раунд плей-ин
18 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
105 : 104
Майами Хит
Майами
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 23, Батюм - 20, Макси - 19, Убре - 11, Харрис - 9, Лоури - 7, Хилд - 7, Рид - 6, Пэйн - 3, Мартин, Бамба, Даутин, Каунсил
Майами Хит: Хироу - 25, Батлер - 19, Жакез-мл. - 15, Адебайо - 10, Лав - 10, Хайсмит - 9, Райт - 6, Йович - 5, Мартин - 5, Робинсон, Брайант, Робинсон, Миллз

Лёгкий форвард «Филадельфии» Николя Батюм при счёте 99:96 в пользу своей команды за 26 секунд до конца основного времени игры стал автором ключевого блок-шота. Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирроу попытался с помощью трёхочкового броска уравнять положение дел команд.

ВИДЕО

Батюм, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 28 минут, набрав суммарно 20 очков (7 из 12 с игры, где 6 из 10 — трёхочковые), пять подборов и один блок-шот Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-10».

Момент с форвардом «Сиксерс»:
Видео
Форвард Келли Убре вывел «Филадельфию» вперёд на последней минуте матча с «Майами»
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