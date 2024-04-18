Инсайдер рассказал о неутешительных опасениях Батлера по поводу своей травмы

Североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своих социальных сетях рассказал об опасениях лёгкого форварда и одного из лидеров «Майами Хит» Джимми Батлера по поводу своей травмы, полученной в матчей плей-ин НБА с «Филадельфией Сиксерс» (104:105).

Как утверждает Чарания, Батлер опасается, что у него повреждена внутренняя боковая связка колена, в результате чего Джимми может выбыть на неопределённый срок. В скором времени лёгкий форвард пройдёт МРТ-обследование.

Напомним, в концовке первой четверти Джимми Батлер получил травму колена после того, как он убежал в быстрый отрыв и попытался обманным движением набрать очки с трёхсекундной зоны. Тем не менее игрок смог продолжить встречу.