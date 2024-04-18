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Инсайдер рассказал о неутешительных опасениях Батлера по поводу своей травмы

Инсайдер рассказал о неутешительных опасениях Батлера по поводу своей травмы
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Североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своих социальных сетях рассказал об опасениях лёгкого форварда и одного из лидеров «Майами Хит» Джимми Батлера по поводу своей травмы, полученной в матчей плей-ин НБА с «Филадельфией Сиксерс» (104:105).

НБА - плей-офф . Раунд плей-ин
18 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
105 : 104
Майами Хит
Майами
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 23, Батюм - 20, Макси - 19, Убре - 11, Харрис - 9, Лоури - 7, Хилд - 7, Рид - 6, Пэйн - 3, Мартин, Бамба, Даутин, Каунсил
Майами Хит: Хироу - 25, Батлер - 19, Жакез-мл. - 15, Адебайо - 10, Лав - 10, Хайсмит - 9, Райт - 6, Йович - 5, Мартин - 5, Ричардсон, Розир, Миллз, Робинсон, Брайант, Робинсон

Как утверждает Чарания, Батлер опасается, что у него повреждена внутренняя боковая связка колена, в результате чего Джимми может выбыть на неопределённый срок. В скором времени лёгкий форвард пройдёт МРТ-обследование.

Напомним, в концовке первой четверти Джимми Батлер получил травму колена после того, как он убежал в быстрый отрыв и попытался обманным движением набрать очки с трёхсекундной зоны. Тем не менее игрок смог продолжить встречу.

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