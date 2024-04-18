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Майк Мэлоун категорично высказался о предстоящей серии плей-офф с «Лейкерс»

Майк Мэлоун категорично высказался о предстоящей серии плей-офф с «Лейкерс»
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Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун поделился ожиданиями от предстоящей серии плей-офф с «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Мы победили их в прошлом году. Мы побеждали их в этом году. Сейчас они играют в хороший баскетбол, и они голодны. «Лейкерс» хотят перевернуть этот сценарий. Но наши игроки это понимают», — приводит слова Мэлоуна NBACentral.

Напомним, вчера ночью на паркете «Смути Кинг Центра» завершился матч верхней сетки плей-ин Западной конференции НБА. «Лос-Анджелес Лейкерс» в единственной встрече обыграл на выезде «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 110:106 и вышел в основную сетку плей-офф. В первом раунде он встретится с «Денвером», которому в прошлом году уступил 0-4 в серии в полуфинале.

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