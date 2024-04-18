Названа команда Западной конференции, в которую может перейти Клэй Томпсон

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон может стать игроком «Даллас Маверикс», сообщает The Athletic.

Ранее сообщалось, что Томпсон будет открыт к предложениям от других команд после окончания контракта с клубом в предстоящем межсезонье.

В текущем сезоне Томпсон провёл 78 матчей, в которых набирал в среднем 17,6 очка и делал 3,3 подбора. Напомним, «Уорриорз» не смогли пробиться в плей-офф НБА, проиграв минувшей ночью «Сакраменто Кингз» в плей-ин со счётом 94:118.

Напомним, в матче с «Сакраменто Кингз» Клэй Томпсон стал первым игроком команды с 1964 года, не реализовавшим 10 и более бросков с игры в матче плей-ин/плей-офф.