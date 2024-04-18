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Игроки сборной США сфотографировались с джерси, в которых будут выступать на ОИ-2024

Игроки сборной США сфотографировались с джерси, в которых будут выступать на ОИ-2024
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Игроки национальной команды США сфотографировались с джерси, в которых они выступят на предстоящих Олимпийских играх — 2024.

Напомним, в состав команды вошли Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Стефен Карри, Джоэл Эмбиид, Джейсон Тейтум, Девин Букер и Джру Холидэй, а также Энтони Дэвис, Бэм Адебайо, Энтони Эдвардс, Тайриз Халибёртон и Кавай Леонард.

Фото: usabasketball

Фото: usabasketball

Фото: usabasketball

Фото: usabasketball

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Новости. Баскетбол
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