Игроки сборной США сфотографировались с джерси, в которых будут выступать на ОИ-2024

Игроки национальной команды США сфотографировались с джерси, в которых они выступят на предстоящих Олимпийских играх — 2024.

Напомним, в состав команды вошли Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Стефен Карри, Джоэл Эмбиид, Джейсон Тейтум, Девин Букер и Джру Холидэй, а также Энтони Дэвис, Бэм Адебайо, Энтони Эдвардс, Тайриз Халибёртон и Кавай Леонард.

Фото: usabasketball

Фото: usabasketball

Фото: usabasketball

Фото: usabasketball