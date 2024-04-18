Йокич собрал игроков «Денвера» у себя дома для просмотра матча «Лейкерс» — «Пеликанс»

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Николай Йокич собрал своих товарищей по команде у себя дома для просмотра матча плей-ин между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс» (110:106).

Напомним, именно с победителем этой пары «Денвер» встретится в первом раунде плей-офф.

«Лейкерс» вышли в основную сетку плей-офф Западной конференции НБА. «Пеликанс» продолжат борьбу за попадание в плей-офф через плей-ин и сыграют за последнюю оставшуюся путёвку с победителем матча нижней сетки «Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз».

Напомним, в прошлом сезоне «Лейкерс» и «Наггетс» встретились в плей-офф на стадии финала конференции. Клуб из Денвера одержал победу в серии со счётом 4-0, после чего в пяти матчах переиграл «Майами Хит» в финале НБА и стал обладателем чемпионского звания.