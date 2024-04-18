Баскетболист УНИКСа Найт: многие совершенно не понимают Россию, это отличная страна

Американский баскетболист УНИКСа Маркос Найт поделился своим мнением о России.

«В России очень холодно, но люди очень хорошие. Многие совершенно не понимают Россию, мне кажется, что это отличная страна. Очень красивая, например, Москва и Санкт-Петербург, даже здесь, в Казани, очень красиво, тут красивый Кремль. Медиа зачастую показывают людей здесь не теми, кем они являются на самом деле. Это очень хорошая страна. Люди здесь прекрасны. Если сказать в общем — всё очень хорошо», — сказал Найт в интервью «Чемпионату».

Найт играет в Единой лиге ВТБ с сезона-2022/2023. В прошлом сезоне в рамках регулярного чемпионата он выступал за «Самару», а перед стартом плей-офф стал игроком УНИКСа. Он остался в казанской команде и на этот сезон.

Читайте интервью с Найтом на «Чемпионате».