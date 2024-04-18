Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Баскетболист УНИКСа Найт: многие совершенно не понимают Россию, это отличная страна

Баскетболист УНИКСа Найт: многие совершенно не понимают Россию, это отличная страна
,
Аудио-версия:
Комментарии

Американский баскетболист УНИКСа Маркос Найт поделился своим мнением о России.

«В России очень холодно, но люди очень хорошие. Многие совершенно не понимают Россию, мне кажется, что это отличная страна. Очень красивая, например, Москва и Санкт-Петербург, даже здесь, в Казани, очень красиво, тут красивый Кремль. Медиа зачастую показывают людей здесь не теми, кем они являются на самом деле. Это очень хорошая страна. Люди здесь прекрасны. Если сказать в общем — всё очень хорошо», — сказал Найт в интервью «Чемпионату».

Найт играет в Единой лиге ВТБ с сезона-2022/2023. В прошлом сезоне в рамках регулярного чемпионата он выступал за «Самару», а перед стартом плей-офф стал игроком УНИКСа. Он остался в казанской команде и на этот сезон.

Читайте интервью с Найтом на «Чемпионате».

Материалы по теме
«Нынешний УНИКС попал бы в плей-офф Евролиги». Интервью с баскетболистом казанцев Найтом
Эксклюзив
«Нынешний УНИКС попал бы в плей-офф Евролиги». Интервью с баскетболистом казанцев Найтом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android