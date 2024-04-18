«Нынешний УНИКС попал бы в плей-офф Евролиги». Интервью с баскетболистом казанцев Найтом

Действующий чемпион Единой лиги ВТБ УНИКС впервые в своей истории выиграл регулярный чемпионат и намерен защитить титул в плей-офф. Одним из незаменимых элементов команды является американский защитник Маркос Найт. Легионер пропустил концовку регулярки из-за травмы, но должен восстановиться к сериям на вылет. «Чемпионат» пообщался с игроком казанцев.

— Ты редко даёшь интервью, и российские болельщики мало о тебе что-то знают. Расскажи, как ты вообще попал в баскетбол?

— Я начал свою карьеру в баскетболе, находясь ещё в животе своей матери. С самого раннего детства я обожал баскетбол. Мама и отправила меня заниматься этим видом спорта.

— Мог ли ты оказаться в другом виде спорта?

— В детстве я ещё играл в бейсбол, но баскетбол — это мой самый любимый вид спорта.

— А кто был твоим кумиром в детстве, или, может, ты на кого-то хотел бы равняться?

— Главным моим кумиров всегда являлся бог. А так — я часто смотрел матчи с Леброном Джеймсом и Майклом Джорданом.

— В NCAA ты выступал за скромные программы Chipola и Middle Tennessee. С кем-то общаешься из бывших партнёров по тем коллективам?

— Да, я общаюсь с некоторыми ребятами оттуда. Я выиграл свой первый титул в колледже Middle Georgia, мой тренер оттуда остался моим ментором до сих пор. Также на протяжении всей своей студенческой карьеры я играл со своим братом. Я часто общаюсь со своими партнёрами по команде из Middle Tennessee, мы регулярно узнаём у друг друга, что случилось нового. Обычно каждое лето мы встречаемся с ними и проводим время вместе. Так что я бы сказал, что общаюсь с большинством своих бывших товарищей по колледжу.

— А как в итоге сложились карьеры твоих товарищей?

— Некоторые из них до пор играют. Мой тренер из Middle Georgia сейчас тренирует на школьном уровне, в прошлом году он дошёл до «Финала четырёх», в этом году добрался до четвертьфинала. В общем, у многих из них сейчас дела хорошо, что меня радует.

Маркос Найт Фото: БК УНИКС

— Ты провёл в России уже больше полутора лет. Что можешь сказать о нашей стране?

— Очень холодно. Люди очень хорошие. Многие совершенно не понимают Россию, мне кажется, что это отличная страна. Очень красивая, например, Москва и Санкт-Петербург, даже здесь, в Казани, очень красиво, тут красивый Кремль. Медиа зачастую показывает людей здесь не теми, кем они являются на самом деле. Это очень хорошая страна. Люди здесь прекрасны. Если сказать в общем — всё очень хорошо.

— Ты играл во множестве стран: Германии, Испании, Турции, Франции. Теперь — в России. Можешь сравнить Россию и эти страны?

— Каждая страна и лига отличаются от друг друга. Везде всё по-разному, культуры отличаются друг от друга. В Германии, например, я почти никогда не видел снега. Еда ещё разная везде, но самые главные различия — культурные. Если говорить о турнире, то я бы сказал, что в Испании самый сильный чемпионат, после НБА.

— Были ли у тебя сомнения по поводу того, чтобы играть в России? Может, кто-то говорил что-то плохое о России.

— Да нет, не было такого.

— Как быстро адаптировался в России?

— Да на самом деле очень быстро. Куда бы я ни приехал, я быстро привыкаю ко всему. Даже здесь, в России, я адаптировался к местной культуре и менталитету. Я просто по жизни своей очень адаптивный.

— Ты остался в УНИКСе после того, как вы смогли добыть титул при твоём активном участии. Сразу ли ты понял, что хочешь остаться здесь ещё на год? Рассматривал ли другие предложения, были ли они вообще прошлым летом?

— Ко мне всегда есть интерес со стороны других клубов. Основная часть нашей команды решила остаться — Димитриевич, Рейнольдс, Лабери. Поэтому и я решил продолжать здесь играть. Я хорошо знаком с этими ребятами. Мне очень понравилось то, как мы вместе играли по ходу плей-офф. То, что основной костяк команды решил остаться, стало одной из важнейших причин, почему и я решил продолжать играть здесь.

— А до 2022 года ты мог оказаться в Единой лиге ВТБ? Может, были предложения от команд?

— Был интерес, но конкретных предложений не поступало. Бог рассудил так, что я попал в лигу в самый правильный момент.

— На протяжении трёх последних сезонов ты неизменно берёшь какой-то титул. Есть этому какое-то объяснение? Может, у этого есть что-то общее?

— Я всегда работаю очень упорно. Особенно во время межсезонья, где я работаю со своим личным тренером, который является моим братом. У меня всегда есть воля к тому, чтобы быть чемпионом. Я хочу быть отличным примером для моего сына, показать ему, что нужно усердно работать, чтобы побеждать. Также я хочу, чтобы моя семья мной гордилась, моя мама, мой брат.

— Как считаешь, внутри УНИКСа что-то изменилось по сравнению с прошлым сезоном?

— Да не сказал бы. Да, у нас появились новые игроки, но наш игровой стиль, наша жёсткость и уровень обороны остались прежними. Только так мы сможем выиграть ещё одно чемпионство.

— Что можешь сказать о работе с тренером Перасовичем? Один из лучших тренеров в твоей карьере?

— Я его глубоко уважаю, потому что он сам играл в баскетбол на профессиональном уровне и был успешен в этом. А теперь он успешен и как тренер. Если мы берём последние 5-10 лет, то он с лёгкостью входит в пятёрку самых успешных тренеров Европы. Он предоставляет свободу баскетболистам на паркете. Тем временем он многое требует. Мне было к этому легко адаптироваться, поскольку на протяжении всей моей карьеры у меня были специалисты того же подхода. Я легко к нему привык, когда оказался в УНИКСе. Я привык к специалистам, которые очень требовательны. Велимир никому не даёт расслабляться и требует усилий от каждого одинаково.

Маркос Найт Фото: Единая лига ВТБ

— А как тебе вообще уровень Лиги ВТБ? Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич заявлял, что Лига ВТБ ничем не уступает Евролиге.

— Я не думаю, что могу с ним согласиться. Это моё мнение. В Евролиге очень высокий уровень. Единая лига — тоже хороша, но не на том же уровне, что Евролига. Но у всех своё мнение.

— Как считаешь, какое место занимал бы нынешний состав УНИКСа в розыгрыше Евролиги этого сезона?

— Мы бы точно попали в плей-офф. Нельзя такое говорить, конечно, потому что мы там не играем. Но это моё мнение.

— Как тебе молодые российские игроки? Можешь кого-то отметить?

— Я не так много смотрю матчи других команд. Я вижу игроков других клубов, только когда играю против них. Желаю всем молодым ребята успеха. Надеюсь, они смогут достичь высокого уровня.

— Впереди главная часть сезона — плей-офф. Чего должен придерживаться УНИКС, чтобы второй раз подряд стать чемпионом?

— Мы должны продолжать концентрироваться на нашей игре. Должны продолжать улучшать свой уровень каждый день. В прошлом сезоне мы не думали о других командах, отталкивались только от себя. Так и должно оставаться. Мы должны продолжать быть единым коллективом. Мы наехали на кочку, потерпели три поражения подряд в концовке регулярного чемпионата. Это не оправдание. Но к плей-офф с нами всё будет в порядке, все выздоровеют. Наш план — выиграть чемпионство.

— А эти три поражения в конце повлияли как-то на команду?

— Нет. Это лишь делает нас более голодными. Мы знаем, что произошло. Но то, что касается внутренних дел команды, не покидает зону раздевалки. Мы знаем, что надо делать.

— Есть ли какие-то команды, встречи с которыми лично тебе хотелось бы избежать в плей-офф?

— Нет, таких команд нет.

— Если УНИКС дойдёт до финала, то кого хотел бы в соперники?

— Для меня и моих одноклубников не имеет значения, с кем мы будем играть. Как я и говорил, мы фокусируемся на нас самих. Без разницы, кто нам будет противостоять в финале. Самое главное — выиграть титул.

— Назови главное преимущество УНИКСа перед другими командами.

— Наше командное взаимодействие. Мы сражаемся в каждом матче. Но я думаю, что любая команда в лиге может переиграть любую другую, поэтому не думаю, что мы обладаем большим преимуществом перед всеми остальными. Если мы будем сохранять нужный настрой на каждый матч плей-офф, то это будет нашим преимуществом. Мы действительно едины, мы очень упорно работаем.

— У тебя недавно была травма. Сказалась ли она на твоём ментальном состоянии, на твоей игровой форме?

— Да нет, я всегда буду в порядке. Травма никак на меня не повлияла.