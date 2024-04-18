Найт рассказал, из-за чего решил остаться в УНИКСе в межсезонье

Баскетболист УНИКСа Маркос Найт рассказал, почему принял решение остаться в казанской команде после минувшего сезона.

«Ко мне всегда есть интерес со стороны других клубов. Основная часть нашей команды решила остаться — Димитриевич, Рейнольдс, Лабери. Поэтому и я решил продолжать здесь играть. Я хорошо знаком с этими ребятами. Мне очень понравилось то, как мы вместе играли по ходу плей-офф. То, что основной костяк команды решил остаться, стало одной из важнейших причин, почему и я решил продолжать играть здесь», — сказал Найт в интервью «Чемпионату».

Найт играет в Единой лиге ВТБ с сезона-2022/2023. В прошлом сезоне в рамках регулярного чемпионата он выступал за «Самару», а перед стартом плей-офф стал игроком УНИКСа. Он остался в казанской команде и на этот сезон.

Читайте интервью с Найтом на «Чемпионате».