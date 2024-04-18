Баскетболист УНИКСа Найт: Перасович — один из самых успешных тренеров Европы

Игрок УНИКСа Маркос Найт поделился мнением о главном тренере команды Велимире Перасовиче.

«Я его глубоко уважаю, потому что он сам играл в баскетбол на профессиональном уровне и был успешен в этом. А теперь он успешен и как тренер. Если мы берём последние 5-10 лет, то он с лёгкостью входит в пятёрку самых успешных тренеров Европы.

Он предоставляет свободу баскетболистам на паркете. Тем временем он многое требует. Мне было к этому легко адаптироваться, поскольку на протяжении всей моей карьеры у меня были специалисты того же подхода. Я легко к нему привык, когда оказался в УНИКСе. Я привык к специалистам, которые очень требовательны. Велимир никому не даёт расслабляться и требует усилий от каждого одинаково», — сказал Найт в интервью «Чемпионату».

Читайте интервью с Найтом на «Чемпионате».