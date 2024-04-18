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Найт назвал главное преимущество УНИКСа перед другими командами Единой лиги

Найт назвал главное преимущество УНИКСа перед другими командами Единой лиги
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Баскетболист УНИКСа Маркос Найт ответил на вопрос о преимуществах казанской команды перед стартом плей-офф.

«Наше командное взаимодействие. Мы сражаемся в каждом матче. Но я думаю, что любая команда в лиге может переиграть любую другую, поэтому не думаю, что мы обладаем большим преимуществом перед всеми остальными. Если мы будем сохранять нужный настрой на каждый матч плей-офф, то это будет нашим преимуществом. Мы действительно едины, мы очень упорно работаем.

Для меня и моих одноклубников не имеет значения, с кем мы будем играть. Как я и говорил, мы фокусируемся на нас самих. Без разницы, кто нам будет противостоять в финале. Самое главное — выиграть титул», — сказал Найт в интервью «Чемпионату».

Читайте интервью с Найтом на «Чемпионате».

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