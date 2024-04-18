«Он настоящий монстр». Никола Йокич высказался о Леброне Джеймсе

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич высказался о форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе. Команды встретятся в первом раунде плей-офф.

«Этот парень великолепен. Те вещи, которые он делает на паркете… он влияет на игру множеством способов, не только зарабатыванием очков. Но и набирать очки он может как угодно, с любых позиций. Он настоящий монстр. Я глубоко уважаю его и ценю как игрока. Он очень хороший баскетболист, наверное, один из лучших. Я получаю удовольствие от игр с ним», — приводит слова Йокича Fadeaway World.

«Денвер» встречался с «Лос-Анджелесом» в финале Западной конференции плей-офф 2023 года. «Наггетс» обыграли своих оппонентов в серии со счётом 4-0, вышли в финал и выиграли чемпионство НБА.

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