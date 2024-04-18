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Инсайдер Чарания: Джимми Батлер пропустит несколько недель из-за травмы

Инсайдер Чарания: Джимми Батлер пропустит несколько недель из-за травмы
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Авторитетный инсайдер Шэмс Чарания опубликовал информацию о том, сколько времени из-за травмы может пропустить форвард «Майами Хит» Джимми Батлер.

«Как сообщили мне источники, ожидается, что Джимми Батлер пропустит несколько недель», — написал Чарания в социальной сети X (ранее — Twitter).

Напомним, в концовке первой четверти матча с «Филадельфией Сиксерс» Батлер получил травму колена после того, как убежал в быстрый отрыв и попытался обманным движением набрать очки из трёхсекундной зоны. Несмотря на это, игрок смог продолжить встречу.

В итоге «Хит» уступили «Сиксерс» со счётом 104:105. «Майами» предстоит встреча с «Чикаго Буллз» за последнюю путёвку в плей-офф. Победитель этого матча сыграет с «Бостоном» в первом раунде.

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